В Гаркалне соседи поймали на месте преступления вора драгоценностей

В Гаркалне в прошлую пятницу трое соседей на месте преступления задержали вора драгоценностей, сообщает агентство ЛЕТА.

Соседи услышали, что в одном из соседних домов сработала сигнализация, после чего пошли осмотреть округу дома.

Пока владельцы отсутствовали, в дом забрался злоумышленник и украл драгоценности. Он заметил, что в округе бродят люди с фонариками, выскочил из дверей и спрятался в кустах у дома. Однако соседи поймали вора и вызвали полицию.

Подозреваемый 1970 года рождения ранее уже был судим, в том числе и за кражи из квартир и частных домов.

Полицейские нашли у мужчины ювелирные украшения, часть из которых была похищенна в доме. Общая сумма украденного оценивается в 300 евро. Сейчас выясняется, где преступник добыл остальные драгоценности.

Мужчина совершил кражу, взломав двери погреба.

Начат уголовный процесс.

Суд в аресте подозреваемого отказал, к нему применена мера пресечения - полицейский надзор.