Разыскиваемый мужчина пытался напасть на собаку прохожего

Во второй половине дня 20 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции недалеко от Бастионной горки заметили мужчину, который внезапно вцепился в одежду прохожего и начал размахивать кулаками. Полицейские поспешили к агрессивному человеку и оттащили его от прохожего. Вместе с потерпевшим была собака.

Агрессивный мужчина начал ругаться, используя оскорбительные выражения, и набросился на полицейских. Сотрудники РМП предупредили мужчину о возможном применении электрошокера, после чего тот немного успокоился и отступил.

Потерпевший рассказал, что агрессивный мужчина пытался ударить его собаку. Мужчина оттолкнул агрессора от своей собаки, после чего тот бросился с кулаками и нанес несколько ударов. От помощи медиков пострадавший отказался. Собака также была в порядке.

Во время переговоров агрессивный мужчина пытался покинуть место происшествия, но когда это не получилось, вцепился в светоотражающую жилетку полицейского и пытался повалить на землю. Тогда сотрудники РМП применили слезоточивый газ.

Проверка данных нападавшего показала, что он объявлен в розыск. Мужчину передали Госполиции, и составили два административных акта – за мелкое хулиганство и неподчинение законным требованиям работника полиции.