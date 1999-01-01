Полиция задержала «спайдермена» в Даугавпилсе (видео)

15 октября после 23 часов сотрудники поста видеонаблюдения Муниципальной полиции Даугавпилса заметили компанию подростков, один из которых начал карабкаться по водосточной трубе многоквартирного дома.

Информация была передана ближайшему экипажу Муниципальной полиции, который незамедлительно отправился на место происшествия. В это время подросток, основательно рискуя своим здоровьем, добрался до балкона третьего этажа, сообщает Gorod.lv.

Подросток-«верхолаз» 1999 г.р. объяснил сотрудникам полиции, что он хотел зайти в гости к другу, но не смог попасть в подъезд, т. к. не знал кода двери. На телефонные звонки его друг не отвечал, поэтому парень решил забраться на балкон, чтобы постучать в окно. С подростком была проведена беседа профилактического характера о совершенном им поступке и возможных последствиях.