LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Внимание, нужна ваша помощь: пропал человек!

Русский TVNET
Фото: facebook.com

28-летний Харальдс Веиньш в четверг, 18 октября 2017 года, утром покинул дом в Саласпилсе и до сих пор не вернулся назад.

По последней информации Харальдс направлялся из дома в Саласпилсе в Ригу по делам и планировал вернуться домой днём. Последний раз переписывался с соседкой в социальных сетях 18.10.17 примерно в 07.39.

Приметы: рост 178 см, среднего телосложения.

Был одет: в желтую, плотную ветровку Timberland, светло-коричневые ботинки Timberland на шнурках и джинсы синего цвета.

Всех, у кого есть информация о пропавшем, просим срочно звонить в полицию по телефону 110 или в bezvests.lv по номеру 22 084 084.

Поиск людей
0 Комментарии