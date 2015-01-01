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В Вентспилсе 15-летний подросток выпал из окна четвертого этажа

Русский TVNET/LETA
Иллюстративное фото | Фото: Jānis Škapars/TVNET

Вчера (24 октября) в Вентспилсе из окна четвертого этажа здания центра социального ухода «Селга» выпал 15-летний подросток, сообщает специалист по социальным услугам Олга Грике.

Несчастный случай произошел во вторник вечером, приблизительно в одиннадцать часов вечера. Как сообщили представители социального центра, подросток, нарушив внутренние правила, сломал оконный механизм и забрался на подоконник, чтобы покурить, в чем сам позже признался.

Парня доставили в больницу, где медики констатировали сотрясение мозга и перелом носа. Сейчас состояние подростка стабильно.

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