В Дундаге полиция обнаружила целый арсенал огнестрельного оружия

11 октября Государственная полиция Земгальского регионального управления, во время обыска в Дундагском крае, изъяла внушительный арсенал боеприпасов, 1 120 патронов, пистолеты, карабины, один пулемет, автомат и детали огнестрельного оружия.

В процессе обыска, сотрудники полиции констатировали, что в частных домах не только незаконно хранят оружие, но также занимаются сборкой нового.

В ходе следствия были задержаны мужчины 1962, 1970, 1973 и 1981 года рождения, двое из которых, уже ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов. Начат уголовный процесс.

FOTO: Valsts policija

FOTO: Valsts policija