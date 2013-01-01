ЧП в Швейцарии: латвийскому подростку нравился Гитлер

17-летний гражданин Латвии, который в воскресенье напал с топором на людей в Швейцарии, ранее проходил психологическую экспертизу и был ошибочно признан не представляющим опасность для окружающих подростком, сообщает портал The Local».

Отмечается, что в местную полицию 4 месяца назад поступила информация из колледжа, в котором обучался молодой человек, что он не скрывает и рассказывает о своих жестоких фантазиях.

В сентябре прокуратура начала расследование, в рамках которой специалисты оценили его психологическое состояние. Позже оно закончилось вердиктом: безопасности не угрожает.

Как отмечают швейцарские СМИ, правоохранительные органы не взяли во внимание его профиль в соцсети.

Там он в качестве своих интересов указал «насилие и издевательства над детьми", а его любимая книга - это труд Адольфа Гитлера «Майн кампф».

В то же время ответственные персоны заявляют, что ошибки быть не могло и еще месяц назад подросток был не опасен.

Как уже сообщал наш портал, в результате ЧП пострадали пять женщин в возрасте от 21 до 39 лет, а также двое мужчин - 35 и 72 лет, сообщает полиция. Один из мужчин пострадал тяжело. Во время нападения из коляски выпал восьмимесячный младенец, который также был доставлен в больницу.

Полиция идентифицировала нападавшего как гражданина Латвии, семья которого переселилась во Флумс из Риги в 2013 году. У подростка - действующее разрешение на вид в Швейцарии.

Около 20 часов по месту жительства нападавшего произошел небольшой пожар, который был потушен до прибытия пожарных, пишет газета «Thurgauer Zeitung». После того, как пожарные уехали, нападавший отправился на главную площадь городка и напал на пару, которая находилась там вместе со своим ребенком. Ранения получили оба взрослых и люди, бросившиеся им на помощь. Во время нападения из коляски выпал восьмимесячный ребенок, однако агрессивно настроенный подросток напрямую на младенца не нападал.

После этого подросток пытался скрыться на чужом автомобиле, но совершил аварию. Тогда он вылез из транспортного средства и на автозаправочной станции ранил еще несколько человек. Подросток не подчинился требованиям полиции положить оружие, после чего стражи порядка открыли огонь. Он ранен и задержан.