В Риге молодая женщина оставила детей родственнице и пропала

23 октября, примерно в десять часов утра, сотрудники полиции получили информацию, что в Мангальсале одна молодая женщина две недели назад оставила своих малолетних детей родственнице, Visu šo lauku bērnu māte nav redzēta.

Прибыв на место событий, социальный работник рассказала сотрудникам полиции, что пришла навестить пенсионерку, у которой наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и застала у нее двух детей - годовалого мальчика и девочку в возрасте двух лет. Соцработница пояснила, что из-за болезни пожилая женщина регулярно проживает в условиях антисанитарии, поэтому она не может позаботиться о детях. Данный случай также не был исключением - в квартире было грязно.

Выяснилось, что молодая женщина попросила свою мать присмотреть за детьми, однако в течение двух недель так и не вернулась за ними. Пенсионерка сказала, что это уже не первый случай, когда ее 18-летняя дочь оставляет детей и исчезает, а об отце малышей она ничего не знает.

Осмотрев детей было констатировано, что в медицинской помощи нет необходимости.

Дети были доставлены в кризисный центр.