В Риге мужчина вызвал полицию, чтобы выгнать любовника гражданской жены

Во вторник в Риге мужчина в своей квартире застал жену с другим мужчиной и вызвал полицию, чтобы выгнать чужака.

Муниципальная полиция Риги получила информацию о неизвестном мужчине в квартире, который отказывался покинуть жилье.

Прибывшим на место происшествия стражам порядка вызвавший их мужчина рассказал, что вернулся домой и увидел пьяную гражданскую супругу с другим. Владелец квартиры потребовал у чужака незамедлительно покинуть жилье, однако тот решил требования игнорировать. Вместе с пьяными взрослыми дома находилась общая дочь женщины и владельца квартиры.

После прибытия стражей порядка нежеланный гость без разговоров покинул жилье, однако к нему присоединилась гражданская жена вызывавшего. Свое желание уйти мать ребенка объяснила тем, что дома ее ждет разговор с гражданским мужем, поэтому лучше уйти со знакомым.

Как сообщает полиция, квартира выглядела ухоженной, в ней было все необходимое для развития ребенка. Десятилетнюю дочь оставили под надзором отца.

Позднее во дворе заметно пьяная женщина стала ругаться. Полицейские многократно предупреждали ее о хулиганском поведения, однако она свои действия не прекратила.

Ее задержали и доставили в дежурную часть, где проверили концентрацию алкоголя в выдохе - 2,18 промилле.

Составлен протокол административного нарушения и применен штраф в размере 50 евро. Кроме того, оценивается ее ответственность за присмотр за ребенком в состоянии алкогольного опьянения.