В Риге в пожаре погиб человек

За прошедшие сутки в Латвии были зарегистрированы 23 пожара, в которых погиб один человек, а еще один пострадал, сообщает агентство ЛЕТА.

Трагический пожар произошел в ночь на четверг в квартире на ул. Матиса, в трехэтажном жилом доме. Информация о пожаре поступила в ГПСС в 1.11. В квартире горел диван площадью 5 кв.м. Погиб мужчина примерно 53 лет.

Пожар с пострадавшим произошел в Юрмале, на ул. Эдинбургас, в сарайчике. Деревянные сараи горели на площади 100 кв.м. В пожаре пострадал 60-летний мужчина.

В среду десять пожаров были потушены в регионах, восемь - в Риге, а пять - в других городах.

В течение суток Пожарно-спасательная служба провела и 27 спасательных работ - 14 в регионах, 9 - в Риге, а четыре - в других городах.

Всего с начала года в Латвии было зарегистрировано 7713 пожаров, в том числе 2253 случаев поджога прошлогодней травы. С 1 января по сегодняшний день в огне пострадали 315 человек, а погибли 61, трое из которых - несовершеннолетние.