Снег, метель, переохлаждения: четыре человека попали в больницу

Вчера в латвийские больницы доставлены четыре человека с переохлаждением организма, а один человек получил обморожения, сообщили агентству ЛЕТА в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

Три случая были связаны с внезапным ухудшением состояния здоровья, когда люди лежали на полу в холодных помещениях. От этого пострадали 75-летняя и 60-летняя женщины в Риге, а также 40-летний мужчина в Видземе.

В Риге пострадал еще один мужчина 44 лет, а обморожения получил 48-летний мужчина, который лежал в холодном подъезде. Оба они употребляли алкоголь.