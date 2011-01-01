У Огрского домоуправа похитили почти 91 тыс.евро; задержаны 11 человек

По подозрению в хищении средств в больших размерах у муниципального предприятия «Ogres Namsaimnieks» во вторник, 24 октября, Госполиция задержала 11 человек, в том числе трех сотрудников предприятия высшего уровня. Их задержали по подозрению в присвоении 90961,74 евро и возможной их легализации. Следствие продолжается.

В краевой думе TVNET подтвердили, что задержан директор «Ogres Namsaimnieks» Айгар Бриедис.

Управление по предотвращению экономических преступлений Госполиции в сотрудничестве со Службой по устранению легализации преступно нажитых средств получило информацию о возможном хищении средств в одном из муниципальных предприятий Огре. Проводя следствие, были выяснено, что скорее всего похищенные деньги были легализованы при перечислении на банковские счета третьих лиц.

Сотрудники управления провели 15 санкционированных обысков по различным адресам в Рижском регионе, во время которых были изъяты различные документы, носители данных, печати, наличные, а также два оружия. При задержании двое человек пытались уничтожить носители данных, а также частично стерли информацию в компьютерах. Чтобы ее восстановить, был незамедлительно вызван эксперт Управления криминалистики Госполиции.

Во вторник Госполиция задержала 11 человек, трое из которых — высшие сотрудники предприятия. К троим из задержанных — мужчинам 1979, 1974 и 1978 г.р. - вчера был применен арест, остальные находятся под следствием. В данный момент досудебное расследование в рамкам уголовного процесса продолжается.

Задержанные обвиняются в хищении в крупном размере в составе организованной группы (3-й пункт 117-й статьи Уголовного кодекса). За это преступление могут осудить на срок 2-10 лет с конфискацией имущества или без, с надзором на 3 года или без него. Также начат уголовный процесс по 3-й части 195-й статьи о легализации преступно нажитых средств в крупном размере в составе организованной группы. За это могут осудить на срок 3-12 лет, с конфискацией имущества или без, с полицейским надзором на 3 года или без него.