Приняты поправки к закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Сейм в четверг в окончательном чтении принял обширные поправки к закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которые вводят в закон требования ЕС в этой сфере.

В законе содержатся новые требования к предоставлению информации об истинных выгодоприобретателях юридических лиц, а определение истинного выгодоприобретателя расширено в соответствии с международными стандартами.

Также закон усовершенствован в соответствии с рекомендациями комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег «Moneyval».