Мужчина пытался убить напарника, выстрелив ему в голову и переехав трактором

Прокуратура передала в суд города Даугавпилс уголовное дело против мужчины, который обвиняется в попытке убийства партнера, выстрелив ему в голову и переехав трактором, - сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Айга Эйдука.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с двумя своими знакомыми пришел во двор частного дома, чтобы забрать металлолом для дальнейшей реализации. Во время вспышки гнева обвиняемый, целясь в голову, несколько раз выстрелил в одного из своих партнеров из пневматического пистолета. Когда тот стал убегать, агрессивный мужчина догнал жертву, несколько раз ударил по голове и снова выстрелил из пистолета, а затем сел в трактор и дважды его переехал.

Когда мужчине показалось, что его жертва мертва, он решил спрятать тело, привязав знакомого к трактору, однако по дороге тот увяз в болоте. Тогда мужчина взял топор и ударил напарника по голове, а затем ушел.

Пострадавший был доставлен в больницу, где медикам удалось спасти ему жизнь.