Задержали шофера, который каждое утро в одном и том же месте нарушал правила

Госполиция получила заявление на одного агрессивного водителя, который каждое утро на конкретном участке дороги систематически нарушал правила, угрожая таким образом безопасности других участников дорожного движения. В указанное время полиция выехала на место и в результате на этой неделе агрессивного воителя удалось задержать и оштрафовать за очень грубые нарушения.

Во вторник, 24 октября, около 8 утра сотрудники полиции на участке шоссе Рига-Айнажи заметили описанное в заявлении транспортное средство. Чтобы зафиксировать нарушение, стражи порядка начали преследовать нарушителя, который на своей Toyota Land Cruiser совершил ряд грубых нарушений.

Он совершал маневры обгона по встречной полосе, пересекал двойную сплошную. Позже он проехал по жилой зоне «Балтэзерс» со скоростью 82 км/ч вместо допустимых 50 км/ч.

Продолжая ехать по Видземскому шоссе в сторону Риги, водитель вновь стал обгонять транспорт, нарушая правила. В Риге, на улице Юглас он снова совершил грубое нарушение, проехав на красный свет по пешеходному переходу. Действия водителя угрожали безопасности не только его, но и других людей.

Водителя 1956 г.р. задержали, был составлен административный протокол, также применен штраф в размере 280 евро.

В полиции отмечают, что периодически получают заявления об агрессивных водителях. Полицейские благодарят водителей, которые сообщают о подобных случаях.