В Риге совершено убийство; подозреваемого задержали через 2 часа

По подозрению в убийстве в Латгальском предместье Риги был задержан мужчина.

Во вторник, 24 октября, в квартире многоквартирного дома в Латгальском предместье Риги во время совместного распития алкогольных напитков был убит мужчина. Через несколько часов после получения информации о произошедшем Госполиция задержала подозреваемого - знакомого убитого, который в момент совершения преступления находился у него в гостях. Начат уголовный процесс, подозреваемый арестован.

В 7 часов вечера 24 октября Госполиция получила звонок от женщины о том, что она вернулась с прогулки домой и обнаружила своего мужа мертвым с раной в районе груди.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили тело 53-летнего мужчины с колотой раной в области груди. Там же полицейские нашли и нож, с помощью которого, вероятно, и было совершено преступление.

Выяснилось, что убийство произошло в тот же день, когда хозяин вартиры вместе со своим знакомым вдвоем находились в квартире и употребляли алкоголь. Между ними по невыясненным пока причинам произошел конфликт, в результате которого 59-летний гость нашел в квартире нож и нанес удар.

Через два часа после получения информации удалось задержать подозреваемого. В момент задержания он находился в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный ранее судим не был, свою вину он признал частично.

Начат уголовный процесс.

К подозреваемому примерена мера пресечения - арест.