В ДТП в Риге погиб пешеход

Вчера в Латвии было зарегистрировано 99 ДТП, в ДТП пострадали 12 человек, а в Риге погиб пешеход, сообщили агентству ЛETA в Госполиции.

Четыре человека пострадали в ДТП в Курземе, три - в Латгале, по два - в Риге и ее окрестностях и в Земгале, один - в Видземе. В ДТП в Риге пострадали два пешехода.

За прошедшие сутки полиция задержала семерых автоводителей в состоянии алкогольного и троих - наркотического опьянения.

За превышение разрешенной скорости движения оформлено 237 протоколов. В Риге за это нарушение оштрафовано 58, в Видземе - 61, в Земгале - 55, в Курземе - 34, в Латгале - 29 автоводителей.

Всего за минувшие сутки полиция составила 538 протоколов о нарушении правил дорожного движения, около трети из них - в Риге и окрестностях столицы.