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Женщина получила несколько травм, поскользнувшись на тротуаре

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Evija Trifanova / LETA

Вчера в Видземе помощь медиков потребовалась 59-летней женщине, которая упала на обледеневшем тротуаре и получила несколько травм, сообщает агентство ЛЕТА.

В результате падения женщина травмировала плечо, кроме того, у медиков появились подозрения на перелом предплечья. Ее доставили в больницу.

Кроме того, в Видземе помощь медиков потребовалась ребенку в возрасте чуть менее двух лет, который получил ожоги грудной клетки, вылив на себя кружку с горячей жидкостью.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1180, 216 из которых были связаны с травмами.

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