Женщина получила несколько травм, поскользнувшись на тротуаре

Вчера в Видземе помощь медиков потребовалась 59-летней женщине, которая упала на обледеневшем тротуаре и получила несколько травм, сообщает агентство ЛЕТА.

В результате падения женщина травмировала плечо, кроме того, у медиков появились подозрения на перелом предплечья. Ее доставили в больницу.

Кроме того, в Видземе помощь медиков потребовалась ребенку в возрасте чуть менее двух лет, который получил ожоги грудной клетки, вылив на себя кружку с горячей жидкостью.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1180, 216 из которых были связаны с травмами.