В Эстонии пьяного латвийца без прав ловили с помощью «ежа» и выстрелов

Для гражданина Латвии, севшего за руль после употребления алкоголя, попытка скрыться в Эстонии от полицейских закончилась выездом с дороги — для задержания опасного водителя стражи правопорядка применили «ежа» для остановки автомобиля и совершили предупредительные выстрелы в воздух.

В 12.41 в субботу центр тревоги получил сообщение от жительницы Пярну, которая сообщила о припаркованном у магазина на Рижском шоссе автомобиле Seat с литовскими номерными знаками. Этот автомобиль ранее привлек внимание женщины опасными маневрами и, по ее словам, водитель мог быть нетрезв, сообщила Ляэнеская префектура.

Ко времени прибытия патруля автомобиль Seat уехал с места, но полицейские продолжили искать машину и заметили отвечающий описанию автомобиль на шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Полицейские дали водителю сигнал к остановке, но водитель его проигнорировал и продолжил движение по направлению к границе с Латвией. Информация была передана и другим патрулям, для остановки опасного автомобиля полицейские перекрыли движение на шоссе в обоих направлениях, чтобы использовать для остановки «ежа». Seat переехал через «ежа» и выехал с дороги на 184-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Водитель выбежал из машины и попытался скрыться в лесу. Полицейские совершили два предупредительных выстрела в воздух и мужчина был задержан. FOTO: Полиция Эстонии

Водителем оказался 40-летний гражданин Латвии, управлявший автомобилем, не имея на это прав, и употребивший алкоголь. Других людей в машине не было. Водитель повреждений не получил и его доставили в Пярнуского отделение полиции, где сейчас продолжаются следственные действия. Пока мужчина задержан на 48 часов.

«Служебное оружие применяется лишь в крайних случаях, но для полицейских в таких случаях приоритетом является безопасность других людей и прекращение опасной ситуации», - сказал комиссар патрульной службы Пярнуского отделения полиции Риво Сааре. Он добавил, что отдельных слов благодарности заслуживает женщина, позвонившая в полицию и сообщившая о показавшемся опасным водителе. «Благодаря этому звонку водителя задержали прежде, чем из-за его действий кто-либо пострадал».