За прошедшие сутки зарегистрировано 80 ДТП; один человек погиб

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 80 ДТП, пострадали 18 человек, а в ДТП в Земгале один человек погиб, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Девять человек пострадали в ДТП в Риге и ее окрестностях, четыре - в Курземе, три - в Видземе, по одному - в Латгале и Земгале. Четверо пострадавших, в том числе три в Риге - пешеходы.

За минувшие сутки полиция задержала 19 автоводителей в состоянии алкогольного опьянения: шестерых - в Риге, пятерых - в Видземе, четырех - в Курземе, трех - в Земгале и одного - в Латгале.

За превышение разрешенной скорости движения составлено 203 протокола. В Риге за это нарушение оштрафовано 46, в Видземе - 61, в Земгале - 64, в Курземе - 29, в Латгале - 25 автоводителей.

Всего за минувшие сутки полиция составила 512 протоколов о нарушении правил дорожного движения, около трети из них - в Риге и ее окрестностях.