Рига: Захотел ночью выпить и оказался в полицейском участке

Около часа ночи 27 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) отправились на вызов в магазин на улице Кр. Валдемара, где недовольный клиент, получив отказ в продаже ему алкоголя, устроил дебош и сам вызвал полицию.

Прибывшие на место полицейские объяснили мужчине, что продавать алкоголь после 22:00 запрещено. От негодующего мужчины исходил запах алкоголя. Во время разговора с полицией он успокоился, но остался у магазина. Заподозрив, что он намерен продолжить конфликт после отбытия экипажа, сотрудники РМП решили задержаться и понаблюдать.

Вскоре мужчина столкнулся у магазина с охранником и снова начал выражать недовольство запретом на торговлю алкоголем ночью. Несчастный клиент стал агрессивным и принялся обзывать охранника.

Полицейские мужчину задержали и завели административное дело по факту мелкого хулиганства.

Во время досмотра при мужчине нашли газовый пистолет, а с учетом, что от него исходил запах алкоголя, следовало, что он нарушил условия разрешения на ношение оружия.

Мужчину доставили в Государственную полицию, где он признался и в курении марихуаны. Нарушителя доставили в Рижский центр наркологии и психиатрии для экспертизы. В результате заведены три административных дела – за мелкое хулиганство, за нарушение правил ношения оружия, а также за употребление наркотических веществ.