Запертая в багажнике собака, разбудила ночью жильцов Зиепниеккалнса

После полуночи 27 октября сотрудники Земгальского предместья Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Зиепниеккалнс, где в багажнике автомобиля была заперта собака.

Вызвавшая полицию женщина пояснила, что, находясь во дворе дома, она услышала как скулит собака и отправилсь на поиски животного, чтобы узнать, не случилось ли чего.

Собаку она обнаружила в багажном отсеке автомобиля. Она была заперта в небольшой клетке без воды. Женщина подождала около машины 15 минут, однако хозяин собаки так и не появился, поэтому она решила вызвать сотрудников полиции.

Прибыв на место происшествия, информация подтвердилась.

Чтобы взломать двери были вызваны Государственная полиция и пожарно-спасательная служба.

Через полчаса, когда оперативные службы вот-вот готовы были взломать двери, к автомобилю подошли двое мужчин. Один из них пояснил, что является владельцем авто. Мужчина утверждал, что животное оставили лишь на полчаса, чтобы зайти в дом и переодеться. Хоязин собаки также показал паспорт и документы о прививках животного.

Полицейские попросили выпустить собаку из машины, чтобы ее осмотреть.

Помощь ветеринара животному не требовалась.

После осмотра багажника было констатировано, что клетка не соответствовала размерам собаки, а также у животного отсутствовала емкость с водой.

Хозяину собаки составлен протокол за несоблюдение правил содержания животного.