На шоссе Рига-Елгава в аварии погиб 85-летний водитель

В прошедшую субботу в Озолниекском крае на шоссе Рига-Елгава - граница Литвы произошло столкновение двух автомашин, в результате которого погиб один из водителей - мужчина 1932 года рождения. А днем ранее в этом же крае на шоссе Елгава - Иецава перевернулась фура с прицепом и ее водитель получил травмы.
Представитель Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце сообщила, что трагическая авария произошла 28 октября в 12.15 в Ценской волости Озолниекского края, возле поворота на Бранкас.
«На перекрестке столкнулись автомобили VW Golf, которым управлял водитель 1932 года рождения и Nissan Qashqai, за рулем которого находилась женщина 1979 года рождения. VW Golf ехал в направлении от Бранкас в сторону Озолниеки, а Nissan - в направлении Риги», - пояснила И.Сиетниеце. Водитель VW Golf от полученных травм скончался. По факту происшествия начат уголовный процесс. Обстоятельства ДТП выясняются.