На шоссе Рига-Елгава в аварии погиб 85-летний водитель

В прошедшую субботу в Озолниекском крае на шоссе Рига-Елгава - граница Литвы произошло столкновение двух автомашин, в результате которого погиб один из водителей - мужчина 1932 года рождения. А днем ранее в этом же крае на шоссе Елгава - Иецава перевернулась фура с прицепом и ее водитель получил травмы.