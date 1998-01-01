Задержан мужчина, обокравший ночью магазин спиртных напитков в Елгаве

В ночь на 29 октября, разбив стеклопакет дверей, некий злоумышленник обокрал магазин Alk Outlet на ул.Паста.

Патрульные полиции самоуправления, получив в 1.41 соответствующую информацию от Госполиции, отправились осматривать окрестности и в скором времени задержали вора с поличным.

Как отметила представитель полиции самоуправления Сандра Рексце,

соответствовавший указанным приметам нетрезвый мужчина 1998 года рождения был задержан во дворе одного из домов

по ул.Судрабу Эджус.

В руках у него был пакет с украденными бутылками спиртных напитков. Задержанного вора патрульные передали сотрудникам Госполиции.