В Facebook мошенники прикинулись airBaltic и якобы раздают билеты

В социальной сети Facebook сегодня вновь активизировались мошенники и стали предлагать «бесплатные» билеты от имени airBaltic.

Еще в сентябре в социальных сетях активизировался компьютерный вирус, который маскировался под розыгрыш билетов авиакомпаний airBaltic, SAS, Ryanair и других, о чем писал Русский TVNET.

Пользователям обещали 2 билета за участие в опросе, рекламой поста у себя в ленте и предоставлением личной информации. Переход на сайт организатора розыгрыша грозил вирусами.

В эти дни подобные публикации вновь появились в Facebook. Причем пользователей вводит в заблуждение то, что этими публикациями делятся друзья и подобные конкурсы периодически действительно проводятся различными компаниями.

Авиакомпания airBaltic уже поспешила сообщить, что это мошенничество, никакие конкурсы не объявлялись, и призвала не участвовать в розыгрыше и не делиться информацией о нем со своими друзьями.

Любые конкурсы от имени компании могут проводиться только на официальном аккаунте airBaltic.