Агенскалнс: полиции пришлось разнимать вандала и прохожего

28 октября, около 28:00, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП), во время патрулирования в Агенскалнсе, заметили компанию молодых людей, который махали руками, привлекали внимание полиции.

Молодые люди сообщили полицейским, что неподалеку некий мужчина хочет побить неизвестного им парня.

Полицейские отправились в указанное место, где встретили мужчину, отрицавшего факт физического насилия – он поймал юношу, который разрисовывал стену. Молодой человек хотел убеждать, но мужчина его задержал. Между ними произошел конфликт.

Мужчина показал надпись на стене – краска была еще свежей. Во время разговора с полицией 22-летний парень признался, что стену разрисовал он. Полицейские выписали ему штраф в размере 30 евро. Возможно, молодому человеку придется возместить ущерб, причиненный владельцу здания.