Из-за нескольких аварий в Елгаве значительно затруднено движение транспорта

Сегодня утром из-за нескольких ДТП значительно затруднено движение транспорта в Елгаве.

Как сообщает городская муниципальная полиция, из-за аварии заблокировано движение на воздушном мосту через железную дорогу на шоссе по направлению в Литву. На шоссе и окрестных дорогах образуются заторы.

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на мосту через Лиелупе. По направлению из центра города движение на мосту ограничено.

Еще одна авария произошла на Елгавской окружной дороге, сообщают очевидцы.

Сегодня утром движение транспорта было нарушено и возле Иецавского моста в Озолниеки, где потерпел аварию грузовик.