LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Из-за нескольких аварий в Елгаве значительно затруднено движение транспорта

LETA
Фото: Lita Krone/LETA

Сегодня утром из-за нескольких ДТП значительно затруднено движение транспорта в Елгаве.

Как сообщает городская муниципальная полиция, из-за аварии заблокировано движение на воздушном мосту через железную дорогу на шоссе по направлению в Литву. На шоссе и окрестных дорогах образуются заторы.

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на мосту через Лиелупе. По направлению из центра города движение на мосту ограничено.

Еще одна авария произошла на Елгавской окружной дороге, сообщают очевидцы.

Сегодня утром движение транспорта было нарушено и возле Иецавского моста в Озолниеки, где потерпел аварию грузовик.

0 Комментарии