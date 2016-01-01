Поймана строительная фирма, выплатившая зарплат «в конвертах» на 75 тыс. евро

Управление финансовой полиции Службы госдоходов просит начать уголовное преследование двух лиц - члена правления строительной фирмы и его знакомого - о выплате зарплат «в конвертах», сообщила специалист СГД по общественным отношениям Кристине Аугсткалне-Яунберзиня.

Дело направлено в прокуратуру.

В ходе досудебного расследования установлено, что предприятие в 2016 году с июня по декабрь не показывало в бухгалтерских регистрах зарплаты и выплачивало их наличными зарегистрированным и не зарегистрированным работникам. Налоговой администрации систематически предоставлялись ложные документы.

Государственному бюджету в виде невыплаченных налогов нанесен ущерб в размере 58 тыс. евро.

Получены доказательства, что в течение полугода неофициально выплачены зарплаты на 75 тыс. евро. На предприятии работало около 40 человек, в том числе незарегистрированные работники без договоров.

Арестованы доли капитала предприятия.