ВИДЕО: Полицейские на Маскачке поймали вора-рецидивиста

В субботу 28 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов на улицу Маскавас, где некий житель сообщал о нескольких нарушениях правил дорожного движения. Когда полицейские прибыли на место, их внимание привлекла продавщица из магазина, которая кричала: «Держите вора!» Там же, неподалеку, полицейские увидели убегающего мужчину.

Один из полицейских бросился вдогонку за убегающим, а его коллега запрыгнул в машину.

Во время погони мужчина выбросил из рук свою добычу – две двухлитровые бутылки пива Rubenis, и продолжал бежать налегке. Но через мгновение полицейский на машине догнал вора.

Позже выяснилось, что мужчина объявлен в розыска за многочисленные кражи.

На место прибыли сотрудники Государственной полиции, которые выяснили, что продавщица будет писать заявления. Задержанного отвезли в участок на Гоголя.