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С помощью микрочипа полицейские нашли хозяйку собаки

Riga.lv
Фото: REUTERS/Scanpix

В пятницу, 21 октября, к сотрудникам Рижской муниципальной полиции обратилась женщина, вместе с которой была собака породы бигль. Женщина рассказала, что, находясь на Мангальсале, заметила потерявшуюся собаку. Хозяина поблизости нигде не было видно, поэтому женщина решила привезти собаку в участок полиции на Саркандаугаве.

Сотрудники проверили собаку на наличие чипа. Поскольку пес был чипирован и зарегистрирован – через минуту полицейские владели всей необходимой контактной информацией хозяйки, которой тут же и позвонили.

Владелица собаки рассказала, что ранее ее брат отправился с питомцем на прогулку, но бигль неожиданно убежал.

Женщина выразила огромную благодарность полицейским и не оставшейся равнодушной жительнице.

Напоминаем: с начала этого года все собаки должны быть чипированы и зарегистрированы в базе данных.

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