На «зебре» сбили 10-летнего ребенка

На почту редакции портала grani.lv пришло письмо, автор которого рассказал о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадал ребенок. Его сбили прямо на пешеходном переходе.

«30 октября 13.30. Сбита девочка...Даугавпилс..Кожзавод. На зелёный свет по зебре девочки переходили дорогу, на середине дороги одна девочка сделала чуть быстрее шаг и её сбила машина. За рулём сидела женщина, которая пояснила свои действия так: я же просто завершала манёвр. Так спрашивается, - на дорогу смотреть и на знаки не надо..? Хотелось бы знать, как чувствует себя девочка, её забрала скорая», - сообщается в послании.

По словам старшего специалиста Латгальского регионального управления полиции Ксении Беловой, 30 октября в 13:43 на перекрестке улиц 18 Новембра и Валкас женщина 1994 г. р., управляя автомашиной Volvo, сбила девочку 2007 г. р., которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавший в аварии ребенок был доставлен в медицинское учреждение.

По данным стражей порядка, девочка серьезных травм не получила.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.