Наказали: Водителю троллейбуса за маникюр во время движения сделали замечание

Она указала, что водитель работает на предприятии уже десять лет, и до сих пор никаких замечаний по поводу выполнения ей служебных обязанностей или его качества получено не было. В связи с этим, за ситуацию, попавшую на видео, к водителю применено дисциплинарное наказание - замечание, сообщает агентство ЛЕТА.

Dārgā @Rigassatiksme_ “situācijas ir dažādas un es tām neļauju ietekmēt savu ikdienu”bet šis ir vienkārši fenomenāli. @Valsts_policija pic.twitter.com/5uNB0FkHS0— Krišs Ēlerts (@krisselerts) 23 октября 2017 г.

Напомним, не так давно социальные сети облетели неподдающиеся пониманию кадры, снятые свидетелем в одном из троллейбусов, который ехал по Вантовому мосту. В частности, женщина-водитель в рабочее время, то есть за рулем, подпиливала ногти, и это в то время, как в салоне находились пассажиры, за чью жизнь и безопасность она ответственна.