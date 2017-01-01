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Наказали: Водителю троллейбуса за маникюр во время движения сделали замечание

Русский TVNET
Фото: Скриншот видео

Водитель троллейбуса «Rīgas satiksme», которая во время движения делала маникюр, получила дисциплинарное наказание, сообщила представитель предприятия Байба Барташевича.

Она указала, что водитель работает на предприятии уже десять лет, и до сих пор никаких замечаний по поводу выполнения ей служебных обязанностей или его качества получено не было. В связи с этим, за ситуацию, попавшую на видео, к водителю применено дисциплинарное наказание - замечание, сообщает агентство ЛЕТА.

Напомним, не так давно социальные сети облетели неподдающиеся пониманию кадры, снятые свидетелем в одном из троллейбусов, который ехал по Вантовому мосту. В частности, женщина-водитель в рабочее время, то есть за рулем, подпиливала ногти, и это в то время, как в салоне находились пассажиры, за чью жизнь и безопасность она ответственна.

Rīgas satiksme Рига
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