Даугавпилсский суд опять заминировали? (фото)

Утром 1 ноября к зданию Даугавпилсского суда прибыли машины служб быстрого реагирования: Государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба, Неотложная медицинская помощь, Полиция самоуправления. Прилегающая территория оцеплена, однако общественный транспорт курсирует без помех.

Территория была частично оцеплена. Причина происходящего пока неизвестна, по неподтвержденной информации речь идет о заложенном взрывном устройстве.

FOTO: Юрий Дунайский/grani.lv

Как сообщила старший специалист Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова, звонок с информацией о рисках безопасности поступил около 10 часов утра. На данный момент люди эвакуированы, ведется проверка полученных данных.

Как обычно в подобных ситуациях все ждут приезда саперов, которые и проведут проверку здания на наличие опасных предметов. Как отмечает портал grani.lv, в Даугавпилсе практически ежегодно хулиганы сообщают о «заминировании» тех или иных объектов. Два года назад объектами «минеров» становились больница и православный храм.

Однако чаще всего сообщают о размещении взрывчатки именно в Даугавпилсском суде.

FOTO: Юрий Дунайский/grani.lv

Полиция прямо не подтверждает факт заложенного взрывного устройства, сообщается только о том, что в здании возникли риски безопасности и поэтому поводу проводится необходимая проверка.