В Пурвциемсе пьяные родители забыли в гостях трехлетнюю дочь

Так, во вторник, 31 октября, полицейские отправились на вызов в Пурвциемс, где пьяные гости оставили свою трехлетнюю дочь и убежали.

На месте происшествия стражи порядка выяснили, что к женщине пришли знакомые со своим ребенком. Гости выпили и начали ссориться. В итоге, мать ребенка сбежала в гневе, а муж побежал за ней. Убегая, женщина взяла камни и бросила их в окна квартиры. Родители за ребенком не вернулись, поэтому хозяйка решила вызвать полицию.

Она также добавила, что у нее дома родители внимания на ребенка практически не обращали.

Хозяйка отметила, что после того, как родители убежали, она покормила ребенка, однако выразила обеспокоенность, что у малышки может быть повышенная температура. Полицейские незамедлительно вызвали медиков, которые осмотрели ребенка и сделали вывод, что госпитализация не нужна.

Вскоре вернулся отец ребенка, который подтвердил, что с женой произошел конфликт. Она убежала домой и, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сразу же пошла спать. В свою очередь отец решил вернуться за дочерью.

Алкотестер показал, что в выдохе отца - 1,94 промилле алкоголя. Составлен протокол административного нарушения по факту невыполнения родительских обязанностей. Ребенка забрали у отца и доставили в кризисный центр.