Полицейские вытащили из Кишэзерса браконьерские сети длиной с километр

Днем 1 ноября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию от рыбака, который сообщал, что лодкой зацепил на водах Кишэзерса нелегальную сеть.

Во время проверки указанного района полицейские нашли вызвавшего их мужчину, который указал на нелегальную сеть, а сам предъявил документ, удостоверяющий личность и разрешение на рыбную ловлю.

Сотрудники РМП, осматривая сеть, обнаружили, что к ней прикреплены еще несколько. Всего полицейские вытащили из озера десять сетей, общая протяженность которых составила 1000 метров. В них находилось 30 различных видов рыб – живность сразу же из сетей выпустили в воду.

По данному факту заведено административное дело, сети конфискованы.

Полиция благодарит рыбака за информацию и призывает жителей сообщать о подозрительных действиях с рыболовными сетями вблизи водоемов – звонить по номеру 110, 67026868, 67026899, писать на э-почту rpp.ugcan@riga.lv, или же использовать мобильное приложение RPP.