ПБ о борьбе с терактами: нужны ли в Риге барьеры и блоки на дорогах?

В свете участившихся в последние годы терактов, с использованием автомобилей, в латвийской столице пока не планируют идти таллинским путём и устанавливать дополнительные барьеры на въездах в старый город, чтобы защитить пешеходов от наезда автомобилей. Однако, Полиция безопасности в ближайшее время ознакомит Рижскую думу со своими предложения о возможных решениях этого вопроса, заявили Русскому вещанию LTV7 представители спеуслужбы.

Там уже проанализировали возможность установки барьеров в столице.

«Вводя подобные решения, надо брать во внимание и другие факторы. Например,

какое влияние они оставят на возможность передвижения людей или оперативного транспорта, для того чтобы попасть на место вызова.

А также возможное влияние на предпринимательскую среду и так далее», - объяснили в Полиции безопасности.

Сейчас уровень террористической угрозы в Латвии остаётся низким. И в этом случае решение об установке дополнительных заграждений остаётся за самоуправлением, объяснили Русскому вещанию LTV7 в Полиции безопасности.

В Рижской думе считают, что

в первую очередь важны профилактические меры, чтобы вообще не допустить теракт.

«Такие стационарные вещи как специальные блоки или заграждения на данный момент в Риге не установлены. Разновидности террористических актов могут быть очень разные. Сейчас популярен, что кто-то на транспортном средстве въезжает в скопление людей, как это было в Манхэттене. Но мы не можем оградить и поставить барьеры везде», - рассказал исполнительный директор Риги Юрис Радзевич.

Латвийской столице всё же необходимо обратить внимание на безопасность. Особенно, во время проведения массовых мероприятий считает специалист в сфере дорожного движения Оскарс Ирбитис.

«В принципе у нас одно такое место, где собираются очень много людей. Это набережная 11 ноября. И есть, например системы, когда барьеры встраиваются в асфальт. И такие решения не портят образ города. И использовать их можно в определенные моменты», - отметил Ирбитис.

По словам Ирбитиса, такую систему используют в Вильнюсе. Превращая по вечерам одну из улиц города в пешеходную. Просто подняв барьеры. В Рижской думе говорят, что уже сейчас набережную 11 ноября стараются обезопасить. Для этого во время массовых мероприятий там поперёк дороги размещают полицейские автомобили.