Молочные реки: в Тукумсе в канализацию утекло 2,5 тонны сливок

В результате утечки с молокоперерабатывающего предприятия АО «Tukuma piens» в городскую канализацию Тукумса попало 2,5 тонны сливок, сообщил агентству ЛЕТА представитель предприятия Арманд Артихович.

Утечка произошла минувшей ночью и была вызвана, скорее всего, невнимательностью кого-то из работников.

На предприятии проводится внутреннее расследование произошедшего.

Убытки будут сравнительно большими, так как это не только утечка 2,5 тонны сливок, но и работа по ликвидации последствий утечки на предприятии и на водоочистных сооружениях города.

Во избежание повторения подобных ситуаций предприятие рассматривает возможность в ближайшем будущем внедрить систему защиты и надзора.

Очистные сооружения ООО «Тукума уденс» пока справляются с ситуацией, но в резервуаре образовался слой пенящегося жира, сообщила агентству ЛЕТА директор Вентспилсского регионального управления окружающей среды Ингуна Плявиня. Загрязнение озера Шлокенбека не констатировано. Управление отслеживает ситуацию и при необходимости обеспечит очистку воды из слоя жира.

Государственная служба охраны среды начала административное делопроизводство в отношении АО «Tukuma piens». «Это невнимательность или халатность», - считает Плявиня.