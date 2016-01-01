Налоговые должники: сколько латвийцев отправилось за решетку

Передача Латвийского телевидения de facto изучила данные об осужденных персонах за неуплату налогов в период с 2019 по 2016 годы. Выяснилось, что на скамье подсудимых оказывается лишь небольшая часть людей, попавших в поле зрения Финансовой полиции.

Финансовая полиция каждый год завод примерно 200 уголовных дел, в каждом из которых заешены несколько человек. Решений по этим делам намного меньше.

Руководитель Финансовой полиции Эдийс Цейпе рассказал de facto, что дела сложные, не хватает следователей и не у всех сотрудников хватает опыта. На одного следователя в среднем приходится 20 дел различной сложности.

de facto обобщила информацию и получилось, что

за последние семь лет за уклонение от уплаты налогов в общей сложности осуждены 308 человек, из них 32 оправданы.

В основном оправданы люди, которые проходят о делам об отмывке денежных средств. Так в 2010 году по этой статье были осуждны 63 персоны, а оправданы 35.

В среднем в год один человек оказывается за решеткой из-за неуплаты налогов.