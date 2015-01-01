Цена ревности: Хотел проколоть покрышки, в итоге зарезал человека

Пьяная месть ревнивого латвийца закончилась трагедией - молодой человек его бывшей девушки скончался от многочисленных ножевых ранений. В тот роковой день оба парня отдыхали в одной компании, и изначально преступник планировал лишь проколоть покрышки автомобиля «обидчика». В рамках рубрики «Криминальные хроники» Русский TVNET продолжает рассказывать о реальных громких делах из латвийской судебной практики.

21 мая 2015 года около 3 часов ночи Глеб (здесь и далее имена изменены), находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял 31-сантиметровый кухонный нож и отправился в многоквартирный двор чтобы порезать покрышки автомобиля Audi 80 с эстонскими номерными знаками.

Причиной стала ревность. Дело в том, что его бывшая девушка Ольга начала встречаться с другим. Двор был плохо освещен, поэтому Глеб порезал пять покрышек на двух разных автомобилях. После этого молодой человек не почувствовал облегчения, и, решив, что отомстил недостаточно, начал звонить в двери квартиры Ольги, где, по его подозрениям, в это время мог находиться Николай.

Тот согласился выйти во двор и «выяснить отношения». На неосвещенной территории двора мужчины начали драку, в ходе которой Глеб нанес молодому человеку более 20 ножевых ранений.

Спустя несколько минут Николай скончался. Глеб протащил труп до мусорных контейнеров, где его и оставил. В контейнеры выкинул ботинок и нож.

Представ переду судом, Глеб рассказал об обстоятельствах преступления:

20 мая я отдыхал с друзьями в беседке. В компании также отдыхала моя девушка Ольга с Николаем. Вместе мы распивали алкоголь. После наша компания, за исключением моей «бывшей» и Николая, отправилась в смилтенский бар.

Позже я созвонился с Николаем.

В ходе разговора, я подчеркнул - если он собирается завязать отношения с Ольгой, он должен заботиться и оберегать ее. Николай сказал, что находится с ней в дружеских отношениях, однако не исключено, что в будущем их дружба перерастет в нечто большее.

Я сказал, что не буду вмешиваться в их жизнь, однако при встрече хочу поговорить лично.

После телефонного разговора мы выпили и спустя некоторые время стали думать, как добраться до дома.

Около 2 часов мы приехали в мою квартиру на такси, друзья остались ночевать у меня. Я проснулся примерно через час от шума, решил выйти покурить.

Подумал, что хочу увидеть Ольгу и решил наведаться к ней в гости, предварительно проколов колеса автомобиля, принадлежавшего Николаю... Взял нож.

На улице было темно, поэтому сначала я порезал покрышки другой машины.

Вспомнил, что мне не понравился тон Николая во время нашего телефонного разговора. Пошел к Ольге, надеясь, что там её «новоиспеченного парня» не будет. Однако он оказался в квартире девушки.

Спустя пару минут Николай вышел из квартиры, мы отправились разговаривать в сторону мусорных баков.

Там я спросил, готов ли он любить и заботиться об Ольге, на что Николай ответил: «Ничего не могу обещать, она моя, и теперь я буду с ней спать...»

Меня возмутило такое отношение к моей бывшей девушке, поэтому я ударил его сначала кулаком по голове, а после того, как он упал на землю, нанес несколько ударов ногами. Пошел в сторону дома, но, вспомнив, что забыл нож, вернулся, продолжил драку, в ходе которой в состоянии аффекта нанес множество ножевых ранений.

Несовершеннолетняя Ольга, ревность к которой и стала причиной конфликта, дала следующие показания:

Встречалась с Глебом почти год, однако в апреле 2015 года мы расстались. Инициатором прекращения отношений была я, Глеб изначально пытался сохранить отношения, дарил цветы, однако со временем смирился.

В конце апреля я стала встречаться с Николаем. 20 мая, в очередной раз встретившись со своим новым ухажером, мы отправились проводить время в беседку. Там отдыхала компания наших знакомых, в том числе и Глеб. Спустя некоторое время все уехали в бар, а мы с Николаем остались.

Мы пошли в сторону моей квартиры.

По дороге мой спутник рассказал, что во время веселья в беседке он в один момент почувствовал, что Глеб подошел к нему сзади, держа бутылку в руках, однако их друг «замял конфликт».

Николай решил позвонить Глебу и выяснить, что же тот хотел сделать. Насколько я поняла из разговора, Глеб отрицал, что пытался напасть на него. Разговор проходил спокойно.

В ту ночь Николай находился в моей квартире, когда кто-то начал звонить в двери и стучать в окно. Он быстро оделся и вышел на улицу. Я думаю, что у Глеба еще оставались чувства ко мне, однажды он спросил, есть ли у меня отношения с Николаем, но я ответила, что между нами ничего нет.

Отец погибшего дал свои показания:

Сын вернулся с учебы домой из Таллина. Отправился на встречу с девушкой в Валке.

В тот день мы созванивались, и Николай сказал, что катается на машине с девочками. На следующий день, 21 мая, около 9 утра я узнал, что моего сына убили.

Я разговаривал о произошедшем с друзьями сына, однако те сказали, что ничего не знают, потому что были на рыбалке. Думаю, убийство было запланировано.

Андрей, который проводил время с молодыми людьми и в ту ночь остался в квартире Глеба, рассказал:

Мы отдыхали в беседке, откуда позже отправились в бар. Там мы пили коктейли и били боксерскую грушу. В какой-то момент Глеб попросил у меня телефон для того, чтобы позвонить Николаю. Я не слышал их разговор, однако помню, что Глеб пользовался моим телефоном неоднократно. Около двух часов ночи мы вернулись в Валку и легли спать.

Спустя некоторое время с телефона Николая пришло смс от Ольги, которая просила помочь, потому что, по ее словам, Николай вышел во двор и долгое время не возвращался.

Мы отправились во двор, где встретили Глеба. В руках у него была какая-то тряпка, которую он позже выкинул в реку. Глеб сказал, что встречался с Николаем, который остался на месте их разговора. Мы отправились его искать. Сначала Глеб сказал, что драка произошла у подъезда, потом сказал, что это произошло в другом месте.

Глеб немного нервничал. Мы встретили Ольгу, отправились к машине Николая, где обнаружили, что у автомобиля спущены шины, однако Глеб сказал, что это сделал не он.

Позже мы отправились в квартиру к Глебу, где он переоделся в шорты и закинул какие-то вещи в стиральную машину.

Итог: Глеб осужден по 116 статье уголовного кодекса и приговорен к 15 годам и 1 месяцу лишения свободы с дальнейшим пробационным контролем на 1 год.

Напоминаем, в рамках проекта «Криминальные хроники» Русский TVNET рассказывал и о других уголовных делах и судебных решениях Латвии. О «липовых» дипломах у двоечников и чиновников, латвийских мошенниках, насильниках и убийцах детей, заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, сутенерах читайте здесь:

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