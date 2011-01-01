Австрия: выдача Вашкевича невозможна

Состояние здоровья обвиняемого в коррупции бывшего руководителя Криминального управления таможни Владимира Вашкевича не позволяет ему посещать судебные заседания, как и исключает его транспортировку в любом виде, делая, таким образом, его выдачу Латвии невозможной, сообщила агентству ЛЕТА представитель отдела прессы Центральной прокуратуры Австрии по экономическим и коррупционным преступлениям Ингрида Машла-Клаузена.

Она пояснила, что в требовании латвийской прокуратуры о повторной проверке состояния здоровья Вашкевича было отказано, так как результаты первой проверки показали, что проблемы Вашкевича очень серьезны и неизлечимы.

Это подтвердила и пресс-секретарь Генпрокуратуры Латвии Айга Эйдука. По ее словам, у упомянутого лица очень тяжелые и неизлечимые проблемы со здоровьем, поэтому его выдача Латвии очень сложна.

«У государства есть право отказать в выдаче лица, не соблюдая международные конвенции и договора, вне зависимости от того, является оно членом ЕС или нет», - добавила Эйдука.

Таким образом, Рижский суд Зиемельского района объявил в уголовном деле Вашкевича перерыв до 15 февраля 2018 года, чтобы государство могло ознакомиться с просьбами прокуратуры и рассмотреть поданные документы, а также чтобы дать возможность защите ознакомиться с ними.

Ранее прокурор Арвил Мигланс попросил суд Зиемельского района созвать заседание суда, чтобы решить вопрос о привлечении Вашкевича к ответственности в деле о коррупции.

Задержанный по делу о взяточничестве Вашкевич был арестован зимой 2011 года, однако позднее его освободили под залог в размере 85 372 евро.

Кроме того, к нему были примерены три меры пресечения - запрет на приближение к конкретным лицам и местам, запрет на выезд из страны и запрет на конкретную деятельность.

После освобождения Вашкевич с судебным разрешением отправился в Австрию, где состояние его здоровья ухудшилось, поэтому была необходима операция, а затем - лечение.