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Пожар в многоквартирном доме в Елгаве: Спасены 9 человек

novaja.lv
Иллюстративное фото | Фото: Gaļina Kudrjavceva / LETA

В воскресенье, 5 ноября, утром пожарные получили вызов на ул.П.Леиня в Елгаве, где произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Из задымленного здания спасены 9 человек.

«Приехав на место происшествия, пожарные констатировали, что на лестничной площадке с первого по пятый этажи в электроинсталляционной шахте горят электропровода на площади 7 кв.м», -сообщила представитель ГПСС Илзе Даме-Бирзиня.

Из задымленного здания с помощью спасательных масок пожарные вывели на улицу четырех человек, а еще пятерых спасли при помощи автолестницы. В 10.34 пожар был ликвидирован.

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