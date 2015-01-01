На Центральном рынке изъята контрабанда; задержаны 15 человек

Госполиция в минувшую субботу в ходе спецоперации на Рижском центральном рынке изъяла большое количество контрабандных товаров и задержала 15 человек, сообщил передаче телеканала LNT «900 секунд» министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Операция готовилась несколько месяцев, в ней участвовали многие сотрудники Государственной и муниципальной полиции.

Спецоперация была направлена не столько на конечных торговцев, сколько на поставщиков контрабандных товаров и организаторов контрабанды, добавил министр.

Изъято в общей сложности несколько сотен тысяч сигарет, алкоголь, наличные деньги и драгоценности.

В рамках уголовного процесса задержано 15 человек. Ведется следствие.