Пьяный мужчина «заминировал» рижский автобус

Прохожие на улице Бикерниеку сегодня (7 ноября) стали свидетелями весьма необычной сцены - в один из автобусов «Rīgas satiksmes» ворвался экипаж полиции и заблокировал движение вокруг.

48 автобус огородили полицейскими лентами, спереди и сзади транспортного средства стоят машины сотрудников полиции - такую картину увидели сегодня рижане на улице Бикерниеку.

Позже полиция пояснила, что был получен звонок с информацией о том, что в автобусе находится бомба. Специальное подразделение осмотрели автобус и констатировали, что ничего подобного в транспортном средстве нет.

«Шутника» тоже нашли быстро - 39-летний мужнина в состоянии алкогольного опьянения.

Фото с места события можно посмотреть ЗДЕСЬ