Спасатели наблюдают тревожную тенденцию после аварий на дорогах

В последнее время спасатели наблюдают тенденцию, что люди в случае происшествия сначала пытаются сфотографировать и снять случившееся на видео, чтобы поделиться в социальных сетях. Только после этого они думают о помощи пострадавшим.

Как рассказал в интервью передаче «Rita panorāma» Латвийского телевидения командир 1 части управления Рижского региона Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) майор Артурс Путралис, люди считают, что «кто-то уже позвонил спасателям, я же пока использую возможность снять на видео или сфотографировать».

Перед тем, как заняться личными вещами в таких случаях, сначала нужно выяснить, нет ли пострадавших, и не нужна ли помощь. Только после этого каждый может оценить, этично ли снимать беспомощных пострадавших. Главное - незамедлительно передать информацию ответственным службам, напоминает Путралис.

В среду состоится пресс-конференция, на которой расскажут о правильных действиях во время ДТП.

Пожарно-спасательная служба обычно выезжает не только на тушение пожаров, но и на дорожно-транспортные происшествия, чтобы вытащить пострадавших людей, потушить горящие машины и провести другие спасательные работы. Ежедневный опыт показывает, что часто люди не знают, как правильно действовать в таких ситуациях.

Чтобы актуализировать важность этого вопроса в обществе, ГПСС со среды по 17 ноября проведет информационную кампанию «Образование жителей о действиях после аварий», в рамках которой созданы три видеоклипа и различные информационные плакаты.