ДТП на Юрмальском шоссе закончилось свалкой для двух только купленных машин

В понедельник, 6 ноября, два только что приобретенных автомобиля были вынуждены «отправиться» на кладбище.

Как сообщает передача «Degpunktā» телеканала LNT, пенсионер, только что приобретший автомобиль, со скоростью 80 км/час «уничтожил» микроавтобус, который совершил всего лишь одну короткую поездку.

ДТП произошло незадолго до конца рабочего дня на Юрмальском шоссе. Оба автомобиля пострадали так сильно, что, скорее всех, их придется списывать.

Как рассказал водитель микроавтобуса, удар был такой силы, что бусик практически «взлетел» и стал вертеться как волчок.

Пассажиры микроавтобуса в аварии не пострадали, однако водитель легковушки был доставлен в больницу с четырьмя сломанными ребрами и проломленным черепом. Мужчина находился в состоянии шока. Он на только что купленной машине направлялся в Салдус.

Полиция допускает версию, что у автомобиля был дефект, но есть и версия, что пенсионер после покупки настолько отвлекся, что принял пешеходный мост через шоссе за дорогу домой и в последний момент попытался изменить полосу движения.