Вор обокрал молодоженов в церкви в центре Риги

Около 22 часов 5 ноября к сотрудникам оперативного управления Рижской муниципальной полиции обратились два человека, которые рассказали, что пару часов назад в Рижской церкви Св. Гертруды неизвестный мужчина украл у них бумажник и три мобильных телефона. В кошельке было 300 евро и документы.

Заметив пропажу, супруги определили местоположение одного из телефонов с помощью своей мобильной системы слежения и отправились за своим имуществом.

Вор был обнаружен у ресторана «Колонада».

Потерпевший супруг задержал воришку, а его жена отправилась на поиски сотрудников полиции,

которые ежедневно патрулируют в районе памятника Свободы.

В присутствии полицейских задержанный признался. На место прибыл ближайший экипаж РМП, который доставил вора в Государственную полицию для дальнейших процессуальных действий.