В Вентспилсе двое водителей попались на взятках. Один из них был пьян и устроил ДТП

Во вторник, 7 ноября, в Вентспилсе двое автоводителей предлагали взятку должностному лицу Госполиции, чтобы избежать оформления протокола за правонарушение.

Так, в 12:24 в Вентспилсе на проспекте Лиелая мужчина 1979 г.р., управлявший автомобилем Volvo, въехал в BMW, за рулем которого сидел мужчина 1972 г.р. После ДТП выяснилось, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения (3,2 промилле). Чтобы не оформлять протокол об управлении транспортным средством под воздействием алкогольных напитков, что привело к ДТП, мужчина предложил полицейскому взятку в размере 300 евро.

В свою очередь в 20:22 на ул. Курземес мужчина 1982 г.р. предложил полицейскому взятку в 20 евро, чтобы избежать протокола о превышении скорости.

Начаты уголовные процессы.