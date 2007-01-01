Многолетнее сексуальное насилие над ребенком. Приговор - 15 лет тюрьмы

Екабпилсский районный суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы за длительное сексуальное насилие над ребенком с пробационным надзором на три года.

Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь Генеральной прокуратуры, в соответствии с решением о передаче уголовного дела в суд, отчим использовал беспомощное положение персоны, не достигшей 16 лет, применяя насилие и угрозы, а также длительно совершал сексуальные действия по отношению к ребенку.

Осужденный совершал преступные деяния в периоды с 2007 по 2008 годы, а также с июня 2010 по июль 2015 годов.