В Кулдигском районе сотрудница почты спасла инвалида: в кровати лежал «живой труп»

Сотрудница почты, которая приносит пенсию по инвалидности 30-летнему мужчине в Кулдигском районе волости Гудениеку, спасла его от смерти, сообщает передача «Bez tabu».

Дверь никто не открывал, поэтому работница почты попросила постороннего человека помочь взломать дверь. Попав в квартиру она стала свидетельницей ужасающей картины: в кровати, в антисанитарных условиях, лежал очень худой, истощенный человек, который более походил на «живой труп».

В доме не было ни питьевой воды, ни электричества, и мужчина ежедневно использовал дождевую воду. У инвалида также не было необходимых лекарств, поэтому его состояние здоровья со временем ухудшилось.

Женщина сразу вызвала скорую.

В больнице мужчине ампутировали ногу .

Представительница администрации волости Дайна Беренде отметила, что социальный работник приходила к инвалиду раз в месяц. Последний раз она навещала мужчину 11 дней назад.







