В жилом доме Юрмалы полиция ликвидировала плантацию марихуаны

В прошлую пятницу, 3 ноября, Государственная полиция в одном из жилых домов Юрмалы ликвидировала внушительную плантацию марихуаны.

Как порталу TVNET рассказала представитель Госполиции Элина Спрудзане, во время обыска были изъяты, как рассада, так и уже высушенная марихуана.

FOTO: Valsts policija

По предварительным подсчетам, вес изъятого наркотического вещества оставляет около 10 килограммов. Полция начала уголовны процесс.

FOTO: Valsts policija

Плантация была оснащена специальным оборудованием. В обыске помогали специально обученные собаки с кинологами из СГД.

FOTO: Valsts policija

Задержаны двое мужчин, которым принадлежала плантация. Задержанные ранее попадали в поле зрения полиции в связи с распространением наркотиков.