В жилом доме Юрмалы полиция ликвидировала плантацию марихуаны

В прошлую пятницу, 3 ноября, Государственная полиция в одном из жилых домов Юрмалы ликвидировала внушительную плантацию марихуаны.
Как порталу TVNET рассказала представитель Госполиции Элина Спрудзане, во время обыска были изъяты, как рассада, так и уже высушенная марихуана.
По предварительным подсчетам, вес изъятого наркотического вещества оставляет около 10 килограммов. Полция начала уголовны процесс.
Плантация была оснащена специальным оборудованием. В обыске помогали специально обученные собаки с кинологами из СГД.
Задержаны двое мужчин, которым принадлежала плантация. Задержанные ранее попадали в поле зрения полиции в связи с распространением наркотиков.